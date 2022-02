Unos días antes del inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura, Jhon Marchán dio una mala noticia a los hinchas de UTC: no iba a participar del partido ante Sporting Cristal en Lima, debido a que el cuadro ‘Celeste’ es dueño de su carta pase. No obstante, sorpresivamente el volante venezolano tuvo acción y el entrenador Franco Navarro reveló la razón de lo ocurrido.

“Normalmente, cuando un jugador está a préstamo, es difícil que juegue contra el equipo al cual pertenecen. Pensé que tenía esa cláusula, pero no era así”, indicó el estratega del ‘Gavilán del Norte’ en conferencia de prensa respecto al futbolista de 23 años, a quien había considerado siempre como titular.

Sin embargo, esta vez Jhon Marchán tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo de suplentes y Franco Navarro aseguró que la novedosa variación en su esquema inicial ya había sido establecida previamente, sin considerar el vínculo del talentoso deportista con la institución del Rímac.

“Ya había decidido el cambio. Gaspar Gentile vuelve a jugar de titular después de cierto tiempo. Luego entró Marchán. Sporting Cristal fue claro, no había ningún impedimento y fue una decisión que tome para hacer una variante”, agregó el estratega, despejando cualquier duda sobre el asunto.

Marchán cumplió su sueño

En la previa del partido Sporting Cristal vs. UTC, Jhon Marchán expresó su pesar por no presentarse en el Estadio Alberto Gallardo, dado que justo llegó al club durante la pandemia, cuando no había localías, pero finalmente pudo mostrarse en el recinto deportivo.

“Por más tiempo que estuve en Cristal, no pude jugar en casa ni mucho menos con la afición. Queda pendiente ese partido y estar en ese lindo estadio”, había revelado el venezolano. Finalmente, cumplió su sueño, aunque con un sabor amargo, por la derrota del cuadro cajamarquino.