Ex Alianza Lima y la 'U' denuncia que su hijo es discriminado por su color de piel

El racismo es una lacra que se resiste a desaparecer de nuestra sociedad. Antes bien, parece que está más fortalecida que nunca, más arraigada en nosotros. Y esto no solo ya es cuestión de adultos con mente arcaica, sino que también se manifiesta en los más pequeños (sin que tengan plena conciencia de ello).

Testigo de ello es Jhoel Herrera, quien a través de las redes sociales denunció que uno de sus hijos es discriminado en el colegio donde estudia por el color de su piel.

"Veo raro a mi hijo hablo con él y dice que esta harto de que en el 'cole' lo ofendan de "negro", etc. (Esto) no es nuevo, ya veré cómo lo solucionó en casa", escribió en su cuenta de Twitter el exjugador de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

"No retuit, no me gusta. Tengo mucha ira, dejen el p*** teléfono, volteen y eduquen a sus hijos que esto viene de casa. No me vengan con 'no hagas caso'", expresó bastante molesto el actual futbolista de Juan Aurich. Una lástima que esto siga sucediendo en pleno siglo XXI.