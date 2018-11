Jesús Barco hace 'mea culpa' tras error que costó la derrota ante Municipal

Jesús Barco marcó ante Deportivo Municipal su primer gol con la camiseta de Universitario de Deportes. Sin embargo, en aquel partido cometió un grave error en salida que le costó la derrota al equipo de Nicolás Córdova. El volante crema hizo un 'mea culpa' tras su equivocación.

Errores que no se pueden cometer

"La compañía y el apoyo de mis compañeros me ayudaron bastante con el error que tuve ante Municipal. Fue un momento que no se lo deseo a nadie, cuando estás en un equipo grande no puedes tener estas equivocaciones. Sin embargo, esto ayuda bastante para no volver a hacerlo. Estaba feliz por mi gol pero, ¿cómo iba a seguir así si por una falla mía terminamos perdiendo?", declaró Jesús Barco a GolPerú.

Pensando en Comerciantes Unidos

"Tenemos que pensar en ganar y hacer las cosas bien frente a Comerciantes Unidos, ya después veremos si nos alcanza o no para un torneo internacional. Vamos a prepararnos para llegar bien a la última fecha y acabar el torneo de la mejor manera. Para cualquiera, después de estar en una situación como la que estuvimos en todo el año, sería bonito llegar a un certamen continental por todo lo que hemos vivido y trabajado para sacar esto adelante", finalizó el volante crema.

Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos en la fecha final del Torneo Clausura. Los cremas sueñan con la Sudamericana.

