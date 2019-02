Jersson Vásquez y su promesa antes de empezar la Liga 1

Jersson Vásquez le bajó las revoluciones al enfrentamiento que tuvo con Carlos Orejuela en Trujillo y señaló que no debe volver a pasar. “Conozco a Carlos (Orejuela), es parte del fútbol pero es algo que no debe volver a pasar porque me perjudica a mí y al club. Me han hecho 50 ‘huachas’ y normal, si me toca hacer una a mí y se quieren molestar es problema de ellos”, dijo el lateral izquierdo de Universitario de Deportes.

Vásquez sabe que deberá controlarse para no seguir siendo expulsado. “Estoy tranquilo, mi última expulsión había sido hace 3 años cuando estaba en San Martín pero reconozco que por ese lado tengo que controlar el carácter”.

El balance de los amistosos previos de pretemporada, tiene saldo favorable. “Estos partidos han servido mucho, en lo personal y en lo grupal sabíamos que nos venía bien. Se ganaron los partidos de local, nos sentimos bien y con confianza de comenzar de la mejor manera”.