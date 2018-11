Goleador de la 'U' agradece a leyenda de Cristal por su crecimiento futbolístico [VIDEO]

Debutó en Sporting Cristal, equipo en el que hizo las divisiones menores y con el que salió campeón nacional en el 2005 y en donde hizo una gran amistad con el goleador celeste de entonces. Hoy, tras acabar su buen temporada con Universitario, Jersson Vásquez se acordó de él y le expresó su gratitud.

La persona de quien el defensa de la 'U' guarda un buen recuerdo y le agradece por la ayuda que le brindó en su momento es Luis Alberto Bonnet, atacante argentino que dejó una honda huella en el club de La Florida.

"Siempre recuerdo a las personas que me supieron apoyar. Me acuerdo que en el 2004 después de cada entrenamiento Bonnet me decía 'agarra el saco de pelotas y ven para acá'. Me ayudó a practicar los centros", rememoró Vásquez.

Para eso están los más experimentados en un equipo: para aportar dentro y fuera de las canchas, guiando a los más jóvenes. Sino que lo diga Jersson Vásquez.