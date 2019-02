Jersson Vásquez se refirió a la pelea que tuvo con Orejuela en Trujillo

Lo aclaró todo. El último sábado durante la segunda 'Noche Crema' en Trujillo por parte de Universitario, el encuentro terminó con una lamentable 'discusión' entre dos jugadores, pues Jersson Vásquez y Carlos Orejuela terminaron expulsados al final del encuentro luego de una 'huacha'.

"Conozco a Carlos, es parte del momento pero es algo que no debe volver a pasar porque me perjudica a mí y al club. A mí me han hecho 50 'huachas' y normal, si me toca hacer una a mí y se quieren molestar, ya es problema de ellos", comentó el jugador crema en conferencia de prensa.

Y es que la famosa 'huacha' hizo que ambos jugadores se enfrenten y simulen lanzarle 'cabezazos', acto que tuvo que ser separado por los demás jugadores que estaban en el campo de juego. Sin embargo, el defensor crema indicó que no quiere volver a ver la tarjeta roja porque no busca perjudicar al equipo.

"Estoy tranquilo, mi última expulsión había sido hace 3 años cuando estaba en San Martín pero reconozco que por ese lado tengo que controlar el carácter", agregó. Finalmente, Vásquez destacó todo el trabajo que realizaron en Universitario durante la pretemporada, más aun con el tema de los encuentros amistosos.

"Estos partidos han servido mucho, en lo personal y en lo grupal sabíamos que nos venía bien. Se ganaron los partidos de local, así que nos sentimos bien y con confianza de comenzar de la mejor manera el campeonato", culminó.

TAMBIÉN LEE