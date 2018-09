Jersson Vásquez: "Se habla de desunión pero si fuera así, ya estuviéramos descendidos hace rato"

Sin pelos en la lengua. Jersson Vásquez aseguró que Universitario de Deportes se jugará una final aparte en Ayacucho. El lateral izquierdo comentó que la crema está más unida que nunca.

“Se habla de la interna de la ‘U, que hay desunión pero si este grupo no hubiera estado unido, ya estuviéramos descendidos hace rato. Es raro que la 'U' pelee la baja pero esto pasará y a fin de año, quedará como anécdota porque vamos a salir de este mal momento”, indicó Vásquez quien espera un partido abierto ante los 'Zorros' donde la única consigna es ganar.

"Hemos estado diciendo fechas atrás que cada partido era una final, pero esta sí es nuestra final. Sabemos la necesidad que tenemos de ganar. Todo lo que nos jugamos. Aquí hay chicos que han jugado Mundiales, en Europa y en grandes clubes. Con gran trayectoria y por tanto, tenemos que sacar esto adelante. Tenemos que salir a ganar", afirmó el lateral izquierdo.

Vásquez defendió a los refuerzos que han llegado en este tramo del Clausura. "Ellos no han venido para ser salvación . En lo colectivo nos debemos hacer fuertes en todas las líneas".

Por último indicó que no es conveniente hablar de mano negra lo vayan a sancionar de oficio. "Es notorio pero prefiero no opinar me vayan a sancionar", concluyó.