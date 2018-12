Jersson Vásquez sale de una operación pero piensa en Universitario

Jersson Vásquez fue operado de la vista y recién empezará a realizar trabajos físicos para llegar bien a la pretemporada con Universitario de Deportes. El lateral crema jugó 41 partidos a lo largo del año, fue el jugador de mayor presencia en el campo de juego.

“Vamos con todo porque el mayor deseo es campeonar. Hay que hacer un gran grupo de trabajo para poder pensar en cosas importantes. Yo voy a entrenar para sacarle el jugo", apuntó Vásquez quien hizo un balance de lo futbolístico por Universitario.

"Hicimos un trabajo colectivo muy importante. Sobre todo en el tramo final donde la consigna fue no descender. Tuvimos buenos partidos y en lo personal no garantizo goles pero sí mejorar más en las asistencias de gol", indicó Vásquez quien no duda en pelear el título nacional. "Vamos a pelear arriba".