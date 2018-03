Jersson Vásquez: "Me estoy acomodando en la posición de ocho"

Lo probaron ayer en la práctica de ‘8’ y Jersson Vásquez respondió aunque dicha posición le demande mayor tiempo de trabajo. “Siempre he jugado de marcador o volante por fuera pero para mí, ser ocho, es una posición que me estoy acomodando”, dijo Vásquez quien aseguró el pedido de Troglio para su nueva posición. “El ‘profe’ me pidió recuperar las pelotas y sumarme al ataque”.

Vásquez considera que la ‘U’ tiene complicado su presente en el Torneo de Verano para tentar el título. “Hay que ser realistas, Cristal no se va a caer y nuestra meta es hacer el mayor número de puntos posibles para levantar anímicamente”.

Por último habló de su preocupación de visitar por primera vez la cancha de la ciudad de Cajabamba. “Es difícil pero no imposible”.