Jersson Vásquez: "Lo mío es la marca. No me preocupa no hacer goles"

Jersson Vásquez fue el goleador de Universitario de Deportes el año pasado con ocho goles y ahora no se desespera por convertir porque considera que su misión en el campo de juego es de marca y defender.

“No me preocupa hacer o no hacer goles, eso queda para los delanteros. Lo mío es marca, proyectarme y asistir a mis compañeros para que definan”, precisó el lateral derecho de Universitario tras un arranque de torneo de Liga 1 importante y efectivo. “Lo importante que en dos partidos hicimos cuatro puntos. Es buen inicio de torneo y debemos seguir siendo sólidos. Convertir y que no nos conviertan goles”, dijo Vásquez quien agregó que el viernes con U. San Martín en el Nacional, esperan un partido abierto.

“Queremos seguir ganando. Somos la ‘U’ y donde nos toque jugar hay que salir a ganar”, apuntó el lateral izquierdo