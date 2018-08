Extranjero está a punto de descender, pero sueña con jugar en la selección peruana

Pese a que su equipo está casi sentenciado a descender, él es uno de sus mejores elementos (es su goleador con 10 tantos) y claramente es un jugador que tranquilamente podría integrar otra escuadra con otras pretensiones. Él sabe lo que puede dar (tiene apenas 23 años) y con eso en mente se ilusiona con jugar por la selección peruana. ¿Qué cosa? Sí, así como lo lee.

Se trata de Jeremías Bogado, hombre de ofensiva de Comerciantes Unidos y protagonista en el último partido que cayeron contra Universitario de Deportes: hizo un gol y perdió un penal.

En charla con el portal 'The Peruvian Waltz' ('El vals peruano'), el paraguayo confesó que, así como Horacio Calcaterra, él también tiene la ilusión de defender la camiseta de la selección de su país o del nuestro, si se da el caso.

"Me gustaría jugar en la selección peruana cuando sea elegible (o sea, cuando cumpla con los requisitos de ley), el sueño de cualquier jugador es poder formar parte de un equipo nacional. Es una pregunta difícil si me consultas si prefiero jugar por Paraguay, pero sí me gustaría estar ahí, aunque no descartó para nada hacerlo por Perú", declaró el habilidoso jugador.

Jeremías Bogado recién lleva poco menos de dos años en Perú y en los últimos días estuvo voceado como posible refuerzo de Sport Rosario. Si bien la posibilidad de jugar por el equipo huaracino todavía está latente, todo depende de que su actual club lo deje ir.