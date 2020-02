El reciente estreno de la película basada en la historia de Jefferson Farfán ha generado bastantes repercusiones. Las principales por el hecho que dentro de la historia no se menciona los tíos del futbolista del Lokomotiv de Moscú, los exfutbolistas Luis Guadalupe y Roberto Farfán.

Roberto ‘La Foca’ Farfán tomó la palabra y señaló que aún ha visto el film ya que prefiere antes ver la serie El Chavo del 8. Además también se refirió a que le parece raro que la película tenga como título: “El 10 de la Calle”.

“Me parece raro. Él es la 'Foquita. Kukín Flores era un verdadero callejero”, sostuvo en una entrevista brindada a El Trome.

Finalmente, narró una anécdota que vivió el actual delantero de la selección peruana, la cual no fue incluida dentro de la película del jugador.

“Él tomó un taxi y como el chofer no tenía cambio, bajó a cambiar billete. Cuando regresó, el auto ya no estaba. Era muy sano. No tenía calle. Allí perdió todo. Había dejado su maletín con sus cosas en el carro y como el finde semana tenía que viajar con Alianza y yo no iba, le dije al utilero que le dé los míos”, agregó.

