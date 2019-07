Jefferson Farfán | Melissa Klug llora tras demanda y le hace pedido especial a la 'Foca' | VIDEO

Luego que se supiera que Jefferson Farfán puso una demanda contra su expareja y madre de sus dos hijo, Melissa Klug por romper un acuerdo de confidencialidad, la conocida como la 'Blanca de Chucuito' se manifestó ante las cámaras de América Televisión para que, con la voz entrecortada le pidiera algo especial a la 'Foca'.

Para Melissa Klug, la ausencia de Jefferson Farfán como padre de sus dos hijos es un tema que la sensibiliza, pues entiende que Adriano y Jeremy deberían pasar más tiempo con el jugador de la selección peruana.

"Yo siempre los tengo y él viene muy poco al Perú, trabaja afuera. Quisiera que los goce. Los niños crecen tan rápido. Adriano tiene 11 años, no falta nada para que cumpla 12. Jeremy tiene 8 años. Ya no son niños, están entrando a la adolescencia. Se ha perdido los mejores años de vida de sus hijos. Me gustaría que compartiera más tiempo con ellos", manifestó a Domingo al Día, la expareja de Farfán.

Lee más sobre Melissa Klug:

▶Jefferson Farfán y el dinero que exigiría a Melissa Klug por 'romper' acuerdo de confidencialidad | FOTOS

▶Selección peruana | Melissa Klug dispara contra Jefferson Farfán: "Está más en los espectáculos que en deportes"

▶Jefferson Farfán: Melissa Klug vive pesadilla con esta noticia

"Me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él (Jefferson Farfán), con su familia. Son mis hijos y a la hora de hablar... (llora y pide terminar la entrevista) Lo que él pueda hacer y sus tiempos y sus prioridades, solo él las determina", agregó.

Más noticias en otros medios:

No se lo esperaba: Henry Vaca disfrutó de impresionante banderazo que hizo la hinchada de la 'U' en Chiclayo [VIDEO]

Ni en el Real Madrid vs. Bayern Munich: el golazo que marcó Hernán Hinostroza para Melgar en la Liga 1 [VIDEO]