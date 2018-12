Jean Pierre Fuentes rompe su silencio tras ser expulsado de Melgar

Melgar, a un solo día de disputar la semifinal de vuelta ante Alianza Lima en Arequipa, expulsó a dos jugadores debido a un incidente en la interna con el técnico Hernán Torres. Se trata de Leonardo Mifflin y Jean Pierre Fuentes. El último mencionado era habitual titular en el cuadro del colombiano y habló tras la polémica.

Por ello, Jean Pierre Fuentes declaró que "no es loco para actuar así", tras el incidente con Hernán Torres: "No quiero hablar ahora por el equipo que va a jugar una semifinal, pero no soy loco para reaccionar así. Ya después hablaré y contaré todo", señaló el volante a Depor.

De otro lado, Hernán Torres aclaró que la separación de Jean Pierre Fuentes no es debido a insultos por parte del entrenador hacia Aldair Fuentes, hermano del volante de Melgar: "No es lo que están hablando. Autorizo para que cualquiera de ustedes le haga la pregunta a los jugadores qué fue lo que yo dije. Es injusto. Yo como técnico manejo códigos y como tal lo mantengo en al interna con mis jugadores. Me extraña estas noticias de parte de ustedes. Fue por otra cosa. Esos son códigos mios y no paso por encima de ellos. No es cierto y si quieren desestabilizarnos no lo van a lograr", indicó el entrenador.

