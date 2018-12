Jean Pierre Fuentes revela qué dijo Hernán Torres y el motivo de su expulsión

Como bien se sabe, Jean Pierre Fuentes fue sacado de la concentración de Melgar para la semifinal de vuelta ante Alianza Lima. El motivo fue una discusión con Hernán Torres, técnico del club. Sin embargo y por primera vez, el propio jugador ha dado detalles de lo ocurrido, qué fue lo que dijo el entrenador para el detonante y la razón de su expulsión.

Se metió con su madre

"El técnico mencionó a mi madre y eso me mortificó demasiado, es la primera vez que me pasa esto, siempre fui respetuoso. Estoy muy afectado por todo esto", indicó Jean Pierre Fuentes para DirecTV Sports. Además, agregó que "Torres utilizó un adjetivo irrepetible. Mencionó a mi madre y me dijo que en Colombia hablan así. Metió a mi hermano y a mi madre. Él no se disculpó en ningún momento conmigo. Hubo un intercambio de palabras", indicó el jugador y esta sería la causa de su expulsión.

Además, Jean Pierre Fuentes reconoció un "exceso de su parte" tras el altercado con Hernán Torres.

Su familia desconoce los detalles

Finalmente, el volante de Melgar indicó que aún no ha hablado del tema ni con su hermano Aldair ni con sus padres: "No he querido hablar del tema con Aldair para no sacarlo del partido, quiero pedirle disculpas a todos por lo ocurrido. Mi papá no sabe nada, no he querido responder el celular todo el día, mi mamá también está muy afectada con todo esto", sentenció el volante de 27 años.

