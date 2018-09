Javier Núñez y su tercer gol con la camiseta crema

Javier Núñez anotó su tercer gol en el año con la camiseta de Universitario de Deportes. El volante aseguró que le apenó no poder festejar un triunfo de la 'U' gracias a su derechazo que dejó derrotado al golero mistiano Diego Penny.

"Me gustó la jugada previa. La hicimos bien y me dio tiempo para poder pararla con el pecho y sacar el remate. Fue un bonito gol, lástima que no sirvió para ganar", indicó el volante.

Núñez analizó lo que fue el partido. "Pudimos haber ganado pero esto es fútbol y hasta que no pite el árbitro no podemos darnos por ganadores. Fue complicado por la altura, el rival que es un gran equipo y se ha reforzado muy bien", manifestó el número diez que espera a Universitario de Deportes protagonista con los refuerzos para pelear mejor el torneo Clausura.

“Poco a poco se irán acoplando y aportando su talento. La altura complicó mucho pero tenemos equipo para ser protagonistas del torneo. Hay que seguir trabajando porque esto recién empieza y en casa debemos hacernos muy fuertes”, finalizó el volante zurdo.