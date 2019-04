Javier Arce: "Ojalá que el pase de Andy Polar valiera 100 millones de dólares”

No cabe duda alguna que Andy Polar viene siendo de los mejores jugadores, sino es el mejor, de la Liga 1. El delantero de Binacional suma 3 goles en 9 partidos y es fundamental para que los de Juliaca marchen en la primera ubicación del campeonato con 24 puntos.

Quien habló respecto a su buen presente fue su entrenador, Javier Arce: "Ahora lo cuidamos más. Lo golpean mucho. No tengo una cifra exacta de cuánto puede valer hoy su pase. Ojalá valiera 100 millones de dólares (risas)”, señaló el técnico de Binacional para Depor.

Además, le dio un consejo a Andy Polar para que no pierda la humildad, incluso habiendo sido comparado con Eden Hazard por ESPN de Argentina: “Seguro ya le han ‘tirado’ ojo, a lo mejor del extranjero. Pero no hay que exigirlo mucho. Él no tiene que perder las raíces, por más que hablen de uno y lo comparen con una estrella mundial. Qué no pise huevos. Tiene que mantener la sencillez y la ilusión. Él es talento puro”, indicó Arce.

El equipo de Binacional enfrentará a Carlos Mannucci y Melgar antes de chocar contra Independiente por la Copa Sudamericana. En la ida, perdieron por una goleada 4-1 y en el Monumental de la UNSA (Arequipa), buscarán la hazaña. Revive el golazo de Andy Polar

Video: Gol Perú

Más noticias en otros medios