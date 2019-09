Jairsinho Gonzales, ex Alianza Lima, hace grave denuncia contra Pirata FC por abandono tras lesión | FOTOS

Jairsinho Gonzales, ex jugador de Alianza Lima y Sporting Cristal, ha hecho una grave denuncia contra su actual club, Pirata FC, por no brindarle el apoyo correspondiente luego de sufrir una grave lesión en la rodilla.

Tras realizarse la operación con su seguro particular (hecho que beneficiaba a Pirata FC pues solo pagaba el 10%), explicó lo siguiente: "Llevé mi rehabilitación en Lima, pero al cumplir el mes el presidente (Manuel Aguinaga) no me respondía para poder pagar el mes, intentó hablar con la Agremiación y les dijo que como yo estaba en Lima y no en Chiclayo, más iba a gastar, entonces que lo asuma yo. En su ignorancia creen que si no pagan no sucede nada", señaló Gonzales en su comunicado.

Además, contó que llevó parte de la rehabilitación en Lima, pero el club le pidió que regrese a Chiclayo para ser evaluado nuevamente. Sin embargo, tuvo que retornar a la capital porque en el norte no habían los equipos necesarios.

"Al quinto mes debía volver, pero me llaman del club a decirme que pregunte al delegado por mi carnet de campo y me doy con la sorpresa que no tenía carnet de cancha porque no habían podido regularizar un contrato que tenían desde enero, nunca completaron la documentación", añadió.

El club ni siquiera le ha pagado su gratifiación del mes de julio, afirma el jugador en el comunicado y no puede jugar con Pirata FC porque no gestionaron su carnet de cancha. Por ello, el jugador planteó dos opciones: que el club finalice su contrato reconociendo sus beneficios o finalizar el vínculo por mutuo acuerdo. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna.

"Gracias a Dios la lesión quedó atrás, estoy bien de la rodilla y no quiero se especulen otras cosas. Solo quiero que sepan a lo que estamos expuestos con clubes informales que no merecen estar en primera división", afirmó.

También puedes leer

Alianza Lima se pronuncia tras el video de entidad financiera: "Nosotros no lo aprobamos" | VIDEO

Alianza Lima: Qué pasó con el spot publicitario del conocido banco y la camiseta del club blanquiazul | VIDEO

Paolo Guerrero: golazo del 'Depredador' a Cruzeiro es candidato a 'Mejor gol' de la Copa de Brasil 2019 | VIDEO