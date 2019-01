Israel Kahn contó el drama que vive por culpa de los dirigentes de Real Garcilaso

Entrevista: Michael Carrión

Real Garcilaso es un constante animador de los campeonatos de la Primera División, pero lo que sus jugadores hacen en la cancha sus dirigentes se encargan de 'manchar' con desatinadas decisiones. La última de ellas es la separación de, hasta el momento, cuatro jugadores a los que no le reconocen el contrato que los unía laboralmente.

Israel Kahn es uno de los afectados y en charla con EL BOCÓN rompió su silencio y habló sobre su polémica salida del cuadro cusqueño.

"Me llamaron los dirigentes y me dijeron que el técnico ya no iba a contar conmigo. Entonces, traté de llegar a un acuerdo con ellos, pero me manifestaron que no había firma (de parte de ellos) y rompieron, literalmente, el contrato. Rompieron el papel que yo había firmado. En esa reunión estuvieron el asesor legal (Oswaldo Terrazas) y Julio Vásquez padre", contó el volante.

"Pienso presentar mi caso a la Agremiación, aunque sé que será complicado el tema porque ellos no firmaron el contrato", añadió el futbolista que supo defender la camiseta de Alianza Lima.

"Piensen en nuestras familias"

Nunca antes le había ocurrido algo así a Israel Kahn, quien afirma que tenía la ilusión de tener una buena temporada en la máxima categoría (el año pasado jugó en Segunda). No obstante, ahora una gran incertidumbre se cierne sobre su futuro.

"Es la primera vez que me sucede esto. Fueron ellos los que me buscaron para firmar un contrato, yo no me ofrecí a ellos ni tampoco intercedió un representante. Me han perjudicado totalmente porque ya todos los equipos de Primera están armados. Mi propósito era jugar de nuevo y hacer un buen torneo con un equipo de Primera. Ahora mi futuro es incierto por culpa de esos dirigentes. No sé que hacer", se lamentó.

"No deberían hacer eso, que piensen en la familia de los futbolistas, detrás nuestro hay padres e hijos que dependen de nosotros. Es posible que saquen a más (jugadores). Se están portando mal con los futbolistas", concluyó.