​Irven Ávila confirma contacto para regresar al fútbol peruano

Irven Ávila confirmó haber tenido contacto con equipos de la Liga 1 para regresar al fútbol peruano, si bien el 'Cholito' prefirió mantener en reserva los nombres, resaltó que su deseo es mantenerse jugando en el extranjero para tentar su retorno a la selección peruana.

Ávila pedido en Perú

'Mi primera opción es buscar alternativas en el exterior, quiero seguir afuera, tengo que buscar algunas alternativas pero no dejo de lado el escuchar algunas opciones de Perú. Es especulación, yo tengo contrato con Lobos. La situación no es la mejor porque me parece que el club vendió la franquicia y va a depender de ese tema', comento el jugador que pertenece a Lobos BUAP.

Ávila también tuvo algunos minutos para analizar estas dos temporadas que estuvo presente en la Liga MX del fútbol mexicano 'Fueron dos temporadas totalmente distintas, la primera bastante buena, donde jugué bastantes partidos e hice algunos goles mientras que en la segunda casi no tuve continuidad. Me quedo contento con lo que hice porque traté de hacer las cosas bien pero lamentablemente a veces las cosas no salen como uno quiere', agregó el popular 'Cholito'.

