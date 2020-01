El momento del adiós. Tras hacerse oficial su salida de Alianza Lima, Pedro Gallese utilizó sus redes sociales para despedirse del club de sus amores. Con un mensaje bastante emotivo, el arquero de la selección peruana solo tuvo palabras de agradecimiento con el club y los hinchas por todo lo vivido el último año.

“Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles”, fueron las primera palabras que escribió el guardameta en una publicación realizada a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Gallese hizo una mea culpa por no haber podido lograr el título de la Liga 1 2019, aunque manifestó que siempre lo dejó todo en el arco blanquiazul.

“De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul”. agregó.

Según se pudo conocer, el “Pulpo” habría decidido continuar su carrera en el extranjero. Hasta el momento no se conoce cual será su próximo destino, sin embargo, la MLS es una opción que suena con fuerza.

