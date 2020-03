🔥 Confirma su salida 🔥 | #SportBoys



Tras confirmarse la lesión de Iván Bulos el delantero se pronunció al respecto.



"Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata", sentenció el jugador. pic.twitter.com/3XaPV3Jk4u