La increíble razón por la que Universitario concentró tan lejos del Monumental

Universitario de Deportes jugaba contra Deportivo Municipal en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, pero el plantel concentró en el Callao. Es decir, de polo a polo. ¿Cuál fue la razón por la que el plantel merengue se hospedó tan lejos del escenario donde iba a jugar?

Una hora y 10 minutos se demoró el plantel de la 'U' para llegar al Monumental desde el Hotel Costa del Sol, ubicado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Si bien hay una versión que indica que el cuadro crema no encontró reservas en el hotel donde normalmente concentra, hay otra que deja mal parada a la administración de Universitario.

Resulta que la 'U' no se habría hospedado en el Sonesta porque no tenía liquidez (o sea, no había 'monedas') para separar con tiempo el espacio que requería su delegación. Por eso es que, a última hora, tuvieron que tomar la opción del Costa del Sol.

La pregunta que cae de maduro es: ¿y el dinero que entró en los anteriores encuentros donde el hincha de Universitario acompañó al equipo en gran número? Este caso, sin duda, amerita una explicación de parte de un dirigente.