"Importa poco ser el goleador. Lo que quiero es pelear el campeonato"

Universitario de Deportes ha iniciado con pie derecho la temporada 2019 de la Liga 1: de las cuatro fechas jugadas ha empatado la primera y ganado las tres restantes. Diez puntos y una diferencia de cuatro goles que lo dejan en la segunda posición por detrás de Sporting Cristal. Pero si hay alguien que se ha robado los aplausos y la atención de los hinchas cremas es Germán Denis.

Su doblete ante San Martín le dio el triunfo a Universitario de Deportes y su tanto de cabeza ante Carlos A. Manucci le permitió consolidarse como el goleador de la Liga 1. Sin embargo, Germán Denis no se desespera por ganar un título personal, el sueño del 'Tanque' para esta temporada es otro. "Al final de mi carrera importa poco ser el goleador. Yo lo único que quiero es pelear el campeonato", declaró en Campo Mar.

Además, Germán Denis reveló que a pesar de comandar la tabla de goleadores, él mantiene la calma y enfocado en el objetivo de Universitario de Deportes. "Los goles me alimentan muchísimo, dan confianza y tranquilidad, pero eso no me cambia. Yo busco los tres puntos, si ganamos medio a cero con el gol de Patrick bienvenido", aseguró el 'Tanque' que también se refirió a su manera de celebrar sus tantos. "En el momento que entra la pelota se me cierra el mundo, es algo que no puedo explicar. Lo vivo, lo disfruto y más cuando el partido se pone difícil", concluyó.