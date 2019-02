Horacio Calcaterra revela cómo influyó Chemo del Solar en su carrera

El volante de Sporting Cristal, Horacio Calcaterra hoy cumple 30 años y, entre otras cosas de su llegada al Perú ha recordado cómo influyó Chemo del Solar antes de llegar a Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

"Sí (él me lleva a Universitario y Sporting Cristal). Cuando estaba enfermo de dengue justo jugaba en Unión Comercio, uno de mis compañeros lo concían a él y me dijo: "Chemo quiere hablar contigo". Le dijo: "No, mentira". Cuando voy era verdad y me dijo que quería traerme para la 'U'", confesó el mediocampista argentino naturalizado peruano en Movistar Deportes.

Cristal saluda a 'Calca'

"¡Salud Calca! Hoy celebramos el cumpleaños de nuestro mediocampista, @calca_horacio. Llegó al club en el 2013 y desde ahí ha sido parte importante del equipo, con el que ya tiene 3 títulos nacionales (2014, 2016 y 2018)", posteó en sus redes sociales el club rimense.

Calcaterra será uno de los titulares para el duelo ante Alianza Lima, el cual se desarrollará en el Estadio Nacional este domingo desde las 4:00 pm.

Mira la entrevista a Horacio Calcaterra

