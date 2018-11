Calcaterra y el gesto que tuvo con hincha de Cristal en Huaraz [FOTO]

Para aplaudir. La llegada de Sporting Cristal a Huaraz despertó la emoción en muchos hinchas cerveceros, pero solo uno tuvo una linda anécdota. Y es que el volante de la selección peruana posteó una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía con Emanuel Herrera y Gabriel Costa, pero el hincha celeste aprovechó la oportunidad para hacerle tremendo pedido.

Una foto con el seleccionado nacional era lo más esperado y el hincha comentó su publicación diciéndole que baje de su habitación porque está con su hermano menor buscando sacarse una foto con él. Tal fue la sorpresa que el volante rimense respondió y le aseguró que ya bajaba.

La emoción del hincha fue tremenda al igual que el resto de seguidores del volante, quienes aseguraron que cada vez se ganaba el corazón de todos los celestes por su amabilidad. Asimismo, un hincha le preguntó porque en Arequipa no hizo lo mismo cuando vestía la camiseta de la selección peruana, a lo que el dirigido de Ricardo Gareca le respondió: "En Arequipa no nos dejaban bajar, no podíamos. Gracias a todos", comentó.

TAMBIÉN LEE