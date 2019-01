Hohberg sobre celebrar ante Alianza: 'Si hago cualquier gol, lo voy a gritar'

Alejandro Hohberg fue presentado como flamante refuerzo en Universitario de Deportes para la temporada 2019. Atacante llega procedente de Alianza Lima y como era de esperarse, los medios le preguntaron si celebraría un gol ante los 'blanquiazules'.

Goles son amores

'Yo celebro todos los goles, no celebraría un gol ‘contra’ Alianza Lima porque no tengo nada en contra. Si hago cualquier gol con la U, lo voy a gritar. Gracias al comando técnico por jugársela por mi persona, fue la mayor inspiración para haber tomado esta decisión. Estoy muy feliz de haberla tomado, muy seguro', fueron las primeras palabras de Alejandro Hohberg con los colores de Universitario de Deportes en el pecho.

Alejandro Hohberg firmó por tres años con Universitario de Deportes. 'No lo tomo como una revancha porque ni me había acordado de mi paso por la ‘U’ en el 2012, sino como un gran reto. Feliz la decisión que tomé. El club mostró mucho interés y técnico (Córdova) que confío en mí. Mi decisión fue por el proyecto de contratarme, lo que me presentó el entrenador porque ya había tenido contacto con él cuando dirigía en Chile. Contento de haberla tomado en cuenta', declaró el ex Alianza Lima.

Foto: Joel Alonzo

Además Alejandro Hohberg mostró su cordialidad hacia Alianza Lima, club donde estuvo dos años y consiguió un título nacional. 'No le guardo rencor a nadie. Estoy eternamente agradecido en los equipos que pude estar. Agradecido al hincha de Alianza Lima', agregó.