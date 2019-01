Hohberg: 'Agradezco la manera que me han recibido en Universitario'

Alejandro Hohberg será una de las caras nuevas para el 2019 en Universitario de Deportes, atacante uruguayo nacionalizado peruano no demoró mucho en sentirse uno más del grupo, agradeció la manera como lo han tratado desde que decidió cruzar la vereda cambiando la 'blanquiazul' de Alianza Lima por el colo crema.

Ya se siente crema

'Contento, conociendo al equipo que es lo más importante. Es importante conocer a los compañeros lo más rápido posible. Hay mucho respeto con los hinchas, agradezco la manera en la que me han recibido. Me he sentido bien, he jugado en mi posición de extremo por izquierda', declaró Alejandro Hohberg minutos antes de abordar el avión que trasladó a los jugadores de Universitario de Deportes hasta Chile para jugar dos amistosos.

El posible once de Universitario de Deportes para su primer duelo de este miércoles 23 ante Universidad de Chile sería con: Carvallo en el arco; Corzo, Morales, Rodríguez y Vásquez. En la medular con: Alfageme, Páucar, Lavandeira por dentro, De la Cruz por derecha, Hohberg por izquierda y Denis como único en la ofensiva.

Alejandro Hohberg irá ante la 'U' de Chile y la Universidad de Concepción como extremo por izquierda, posición que le gusta a Nicolás Córdova y donde siempre se desempeñó mejor cuando jugaba en Alianza Lima.