Hinchas de Universitario en total desacuerdo con posible fichaje de Diego Mayora

Diego Mayora, atacante que está en condición de libre, suena como posible refuerzo de Universitario de Deportes. De hecho, el mismo jugador ha reconocido que la gente de la 'U' ya lo contactó y que solo está esperando que lo llamen de nuevo.

"Yo quiero jugar en Lima. La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado, en los próximos días, el viernes por ahí, habrán novedades seguramente", señaló el delantero a un diario local.

Como era de esperarse, esta noticia tuvo eco en las redes sociales, que usualmente funciona como una especie de termómetro para medir, en este caso, la aceptación o no de un posible refuerzo.

En el caso del exjugador de Real Garcilaso, los hinchas cremas, casi de forma unánime,. mostraron su rechazo al voceado arribo del delantero al elenco merengue.

"Sería una vergüenza que un tipo como Mayora siquiera este considerado para vestir nuestra sagrada camiseta. ¿Quién esta detrás de esta broma?. Los refuerzos los debe elegir el DT Córdova, no cualquier payaso", se pronunció la Trinchera Norte, la principal barra de Universitario.

En otras cuentas, personales y colectivas, desaprobaron el posible fichaje de Mayora haciendo alusión a su sobrepeso. De hecho, hasta lo compararon con Juan Manuel Vargas, quien también está con unos kilitos de más.