Hincha de Boys que fue agredida por un PNP reapareció en busca de justicia

Sigue en busca de justicia. En el último partido de Sport Boys vs Alianza Lima en el estadio Nacional se hicieron públicas las imágenes de la cobarde agresión de un policía a una hincha 'rosada', ahora, luego de una semana, la joven muchacha reapareció en el clásico del Callao en el duelo entre Boys vs Cantolao y contó que hasta el momento no ha conseguido identificar a su agresor.

La joven que responde al nombre de Margarita Andía comentó lo siguiente: "Estoy decepcionada e indignada porque ha pasado una semana que fui agredida brutalmente por un policía y hasta la fecha no tengo el nombre de mi agresor, el Ministerio del Interior no me ha podido facilitar el nombre de mi agresor", dijo a 'Fútbol en América'.

Con bastantes hinchas rosados apoyándola en uno de los momentos más difíciles de su vida, Margarita agregó el policía la agredió a nivel nacional. "Ese día me tocó a mí, quién sabe si le puede tocar a otra persona. Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Quiero justicia", finalizó.

