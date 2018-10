Hincha de Sport Boys agredida por la PNP se pronuncia en Facebook

Previo al encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima del último domingo, sucedió un hecho lamentable. En los exteriores del Estadio Nacional, una hincha de la 'Misilera' fue agredida por miembros de la Policía Nacional del Perú mientras se encontraba haciendo cola para ingresar al escenario.

El hecho fue registrado por las cámaras de Fútbol en América y hasta el momento nadie ha asumido responsabilidades. Tras cuatro días de lo ocurrido, Margarita Andía, la hincha de Sport Boys agredida por los abusivos policías, se pronunció en Facebook exigiendo responsables y ante el silencio de la PNP, la FPF, la ADFP y hasta del propio club rosado.

"Y así pasaron 4 días, 4 días de ese infierno que me tocó vivir, de esos golpes que me propiciaron sin razón alguna, 4 días en los que muchas personas se solidarizaron conmigo y también 4 días que entidades que pensé recibir su apoyo simplemente moral o presencial me dieron la espalda. El día domingo como muchos fines de semana acudí al estadio a presenciar un evento futbolístico, en el cual fue agredida de manera inhumana por un sujeto llamado Policía", escribió la fanática de Sport Boys en su Facebook.

El mensaje de la hincha agredida

Pese a que el hecho sucedió hace algunos días, la agresión y brutalidad es algo que se desterrar del fútbol peruano. Gran parte de los hinchas son tratados igual o peor que la fanática de Sport Boys y están expuestos a cualquier acto de la PNP. Esto debe acabar.

Así fue la agresión

