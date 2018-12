Hijo de Roberto Chale y su mensaje a la periodista a la que su padre llamó 'jugadora'

Roberto Chale volvió a ser noticia en las últimas horas, pero no precisamente porque haya encontrado equipo, sino por una broma pesada que le hizo a la periodista Talía Azcárate, de Gol Perú. El incidente ocurrió durante la entrega de los premios de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

"Me cuenta el 'Cabezón' (Ramón Mifflin) que eres una gran jugadora", dijo Chale. "Así es, en el verde siempre, muy jugadora, hay que aclarar", respondió la conductora. "En todas las canchas", insistió el técnico. "No, por favor, jamás, jamás, solo en el verde", se apresuró en aclarar una incómoda Talía Azcárate.

Las críticas hacia el 'Exniño terrible' no se hicieron esperar por tan desafortunado comentario. Y fue su hijo quien tuvo que enviarle un mensaje a la periodista para tratar de calmar la situación.

"Mi padre quiso hacer una broma y al final la broma salió de muy mal gusto. Él ya pidió disculpas públicas en Radio Súper Deporte por la mañana y yo me aúno a esas disculpas ya que se trata de una señorita, una dama, y merece todo el respeto del mundo", escribió el hijo de Chale.

"Recalco (que) fue una broma que no salió bien, así de simple. Yo también cuando vi el video me sorprendí, pero la intención de mi padre no fue querer faltarle el respeto a Talía. Muchos éxitos en tu carrera periodística", añadió.