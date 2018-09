​Hija del 'Nene' Cubillas revela que padece de una enfermedad incurable

Según ella misma lo contó, Johana Cubillas no ha tenido una infancia y adolescencia color de rosas. Pese a ser la hija de una de las leyendas del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, la periodista deportiva ha tenido más pruebas que Job y ha debido pasar muchas veces por el quirófano. Sin embargo, la también modelo ha revelado que padece de una incurable enfermedad y debido a eso se hizo un pronunciado tatuaje en una de sus nalgas.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo y empresaria reveló uno de sus secretos mejor guardados: sufre de vitiligo, una enfermedad cutánea que provoca la aparición de manchas blancas en el cuerpo ( se trata, en realidad, de una despigmentación de la piel).

"Antes de que me juzgues por la foto quiero contarte hacia dónde va. Estoy segura que a estas alturas ya viste el GRAN tatuaje que tengo en el poto y ese fondo blanquecino que tal vez no entiendes. Créeme que fue una decisión difícil, y muy dolorosa, y que probablemente en otras circunstancias no lo habría hecho (aunque ahora lo amo)", comienza a decir la 'Nena'.

Y agrega: "Hace 5 años descubrí que tenía vitiligo. Me hice todos los exámenes para ver a qué se debía, y resultó que me surgió por puro estrés. Probé TODOS los métodos posibles para desaparecer las manchas y repigmentar mi piel. Desde cremas, recetas naturales, rayos ultravioletas y un láser que literalmente me quemaba la piel a tal punto que me salían ampollas demasiado dolorosas (...). Nada me funcionaba, y la verdad este tema me bajó muchísimo el autoestima, por muy bobo que parezca".

Al ver que nada de lo que había hecho había dado resultado, Johana Cubillas optó por hacerse un tatuaje en esa zona de su cuerpo.

"La única salida que vi para taparme la mancha enorme que me salió en la cola fue tatuarme. Y aún así recibí millones de críticas por el lugar donde tengo el tatuaje (ahora me dan risa)... pero por lo menos me alivió demasiado y me ayudó a recuperar todo el autoestima que poco a poco había perdido", señaló.