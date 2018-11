DT de Melgar se pronunció tras poner su cargo a disposición

FBC Melgar podría quedarse sin técnico a falta de 3 fechas para finalizar el Torneo Clausura, pero más importante aún, a puertas de disputar la semifinal del Torneo Descentralizado. Hernán Torres puso su cargo a disposición y explicó las razones de haber tomado esta radical decisión.

"Anoche se lo manifesté al señor Gustavo Vivanco (Gerente de Melgar). Puse mi puesto a disposición, son cosas que se hablaron, que manifesté anoche en el camerino y las ratifiqué esta mañana", afirmó el entrenador colombiano a Depor.

Además, se especulaba que era porque el técnico sentía que los arbitrajes le jugaban en su contra: "No quiero tocar el tema arbitral, pero lo único que pido es igualdad en la competencia. Acá nosotros nos matamos trabajando, luchando y fregando. La administración del club, el cuerpo técnico y los propietarios están haciendo esfuerzos mancomunados para conseguir los grandes objetivos, lo menos que podemos pedir es igualdad. Yo no pido que me regalen nada", agregó Hernán Torres.

El entrenador rojinegro deberá reunirse con Gustavo Vivanco para finalizar este tema de su continuidad y si permanece o no con FBC Melgar a puertas de la semifinal.

