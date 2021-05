Hernán Barcos lo dijo apenas llegó a Alianza Lima: no toma, no fuma y no sale. Solo se dedica a jugar y lo está haciendo muy bien, al convertirse en uno de los pilares del equipo junto a Jefferson Farfán en la Liga 1 del fútbol peruano. Un “Pirata” desembarcó en tierras peruanas en época de carvanales. Con su bandera blanquiazul, Hernán Barcos comparte roles de liderazgo dentro y fuera del campo, en búsqueda de conquistar su máximo tesoro: ser campeón con Alianza, el equipo que confió en su vigencia. “Lo que más me interesa son los logros grupales, más que individuales”, confesó el “9” en charla con EL BOCÓN. Además, se convirtió en padre nuevamente.

EL AMOR A LA CAMISETA Y DE PADRE

¿El mejor gol con Alianza Lima es el nacimiento de tu hijo peruano?

Sí, estoy muy contento, pues tener un hijo peruano en un país que me abrió las puertas, que me dio confianza y trabajo, así que espero con ansias a Ángel.

¿Habrá celebración especial?

(Risas). Sí, cada gol que uno hace siempre va dedicado a la familia.

El corazón es inmenso. Lo tienes repartido entre Argentina, Ecuador, Brasil, ahora Perú…

Uno se divide un poco. Hoy en día tengo varios países que uno siente cariño, aprecio.

El live que hiciste a través de Instagram confirmó la afinidad con el equipo…

Tenemos un grupo humano muy bueno, sano, limpio, y las cosas fluyen más fáciles. Hay un grupo joven, de experiencia, y con ganas de aprender, así que todos tenemos voz. Nosotros tratamos de darle autoridad a todos, para ir conociéndonos y ver la necesidad que tiene cada uno.

Hernán Barcos anunció la llegada de su hijo. (Foto: Instagram)

Es distinto jugar con un Farfán desde el inicio. ¿Cómo te sientes?

Muy bien, nos vamos entendiendo cada vez más. Hemos entrenado poco juntos, es la realidad, pero de a poco nos iremos conociendo. Ojalá podamos demostrar cada uno de nosotros para beneficio al equipo. Tiene una potencia bárbara, esperemos aprovecharlo al máximo y en cada pelota siempre algo pasa, más yo que estoy cerca.

¿Jugaste por tu selección y al lado de Messi?

Sueño cumplido. Cualquier jugador desea jugar por su selección y con el mejor del mundo. Aproveché cada segundo, pues son situaciones únicas. Messi es un fenómeno, un fuera de serie, pero es simple, tranquilo. Todos tienen una imagen como el mejor del mundo, pero es un tipo corriente como todos nosotros. Tiene una humildad y empatía, es muy gentil.

¿Qué prefieres: ser goleador o campeón?

Sin duda, el título. A mí no me quita el sueño ser goleador, pero pienso dos veces en ser campeón. Prefiero que mis compañeros hagan 25 goles. En los partidos jugados tengo más asistencias que remates al arco.

¿Esperas con ansias reencuentro con los hinchas en Matute?

El deseo es verlos a todos vacunados y disfrutar todos juntos en Matute, lo que genera la hinchada en el estadio. Cuando vamos a entrenar genera una pena no poder jugar en nuestro estadio y con la gente, pero es por lo que estamos viviendo.

El hincha pide que te quedes más años en Alianza…

La gente me ha tratado con mucho cariño desde que llegué a Alianza, y trato de retribuir con fútbol, goles. No importa tener 20 o 40 años, uno tiene que dejar todo en el campo. Yo no juego a media máquina, siempre dejo todo.

LAS CRÍTICAS, LA EXPERIENCIA Y EL RETIRO

¿Qué opinas de las críticas sobre tu edad?

El tema de la edad es normal, en todos lados se critica. ¿Para qué traen un viejo si puede venir un joven? Acepto todo tipo de crítica constructiva. Y el que piense que estoy viejo, tiene razón, tengo 37 años. Estoy viejo para ser jugador de fútbol, pero nuevo en vida. Depende del físico, la cabeza. Yo no trabajo para callar bocas, sino para mi equipo. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, solo a Alianza que me paga un salario.

Destacas a través de vigencia…

Nosotros somos privilegiados de tener 37 como el “Zorro”, 36 con Jefferson, y poder estar dentro de una cancha de fútbol. Cada minuto y entrenamiento tenemos que aprovecharlo.

¿Pensaste en colgar los botines en Alianza?

Uno nunca se sabe. Es difícil programarse para todo. Hace tres años tenía pensado en retirarme en Liga de Quito, hablé con el presidente, pero me dijo que no. Me iba hacer un partido de despedida, pero se fue esa posibilidad. Es dificil planear qué pasará en dos años, dos meses.

Enfrentarse a Paolo Guerrero en Brasil. ¿Qué tal la experiencia?

Es uno de los mejores 9 que tiene el fútbol sudamericano. Ha tenido lesiones, pero siempre vuelve y demuestra quién es. Ojalá Alianza y nosotros podamos disfrutar de un Paolo vigente, sería bueno para el fútbol peruano.

La cuenta pendiente es competir en una Copa Libertadores

La idea es fortalecer el grupo para obtener una mentalidad ganadora, trabajamos para eso. Después, estando en un torneo internacional, hay que trabajar diferente. Tenemos el deber como Alianza.

¿Los rivales le pegan mucho a Farfán?

Se debería tener un poco más de cuidado con la gente que tiene habilidad. Son jugadores valorables. Si no cuidan los árbitros. Le pegan patadas que en cualquier momento te pueden lesionar. Yo sufrí una falta desmedida y sin sentido, hace poco, que me pudieron lesionar.

Hernán Barcos ya registra tres goles en la Liga 1 (Foto:Liga1)

¿Se debería implementar el VAR?

El VAR está en casi todo el mundo. No soy quién para decir porqué no está acá, pero sería bueno ya que limita el margen de error.

Hubo un entredicho en el campo con Sebastián Gonzales ante Sullana. ¿Qué pasó?

Hablamos constantemente, concentramos juntos. Ya en el partido, una jugada que él esperaba la pelota dentro del área, y yo le dije que la ataque, que no espere. Fue una jugada normal, que se le aconseja de buena manera. Lo que más quiero es que sea el 9 que Alianza y el Perú lo necesita. A cada uno se le dice a un compañero, pero para bien del equipo. Nunca se va a putear a un compañero para matarlo.

Y pensar que la “U” te quiso…

No tuve una oferta formal de la “U”, no me arrepiento de haber decidió venir a Alianza, que se interesó por mí. No lo cambiaría.

¿Esperas con ansias jugar tu primer clásico?

Habrá que ganarlo. Los clásicos no se juegan, se ganan. Sabemos lo que representa, habrá que jugarlo con el corazón de la gente, pensando en ganar.





