Hermanos Marcelo y Claudio Vivas se enfrentarán en fecha 4 del Apertura

En esta lucha por los clubes de querer ser protagonistas en la flamante Liga 1 del fútbol peruano, la directiva de Unión Comercio y Sporting Cristal decidieron contratar los servicios de dos entrenadores argentinos, hermanos, que se verán las caras muy pronto. Nos referimos a Marcelo Vivas, DT del 'Poderoso del Alto Mayo' y de Claudio Vivas, flamante técnico del cuadro bajopontino, que vino a reemplazar al colombiano Alexis Mendoza.

Los hermanos Marcelo y Claudio se enfrentarán el próximo sábado 9 de marzo, a la 1:15 p.m. en el estadio Alberto Gallardo, cuando Sporting Cristal reciba a Unión Comercio por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 del balompié peruano.

Claudio ya dirigió a los celestes hace seis años, mientras que su hermano Marcelo recién ha venido a trabajar en nuestro país esta temporada. El DT del Unión Comercio habló la llegada de hermano y sobre el próximo choque que tendrán por el torneo local.

"Estoy muy contento que Claudio esté acá, me da mucha satisfacción y orgullo. Hemos trabajo juntos en Estudiantes y Banfield, somos una familia de futboleros y sabemos cómo son los códigos en este rubro. Acá yo voy a enfrentar a Cristal no a mi hermano. Para mí es un partido de fútbol. Acá no hay duelo entre nosotros. Él es Claudio yo soy Marcelo, tenemos los mismo padres, pero somos diferentes", explicó el entrenador del 'Poderoso del Alto Mayo'.

Luego, el DT de Unión Comercio habló sobre su rival en el debut en la Liga 1, Universitario. "La 'U' es un equipo muy grande y hay que tener recaudos. Nosotros somos un equipo que puede dar pelea en cualquier escenario. Estamos con mucha tranquilidad y vamos a esperar el partido trabajando de la mejor manera", sentenció Marcelo Vivas en Radio Ovación.