Hermano de Raúl Ruidíaz: "Seré mejor que él"

Para finales de enero, el hermano menor de Raúl Ruidíaz, Yamir, comenzó su camino para ser un futbolista profesional, luego de ser convocado al equipo de reserva de Universitario de Deportes. Por ello, EL BOCÓN conversó con la ‘Pulguita’, como lo han bautizado sus amigos, quien a su corta edad ha demostrado tener las cosas muy claras de lo que quiere, una de ellas es superar ha su hermano, actual figura del Seattle Sounders de la MLS.

¿Cómo estás con tu convocatoria al equipo de reserva de Universitario?

Estoy contento porque esperaba con ansias poder subir al equipo de reserva y ya llevo tres partidos jugando con la ‘U’. Esto es una gran experiencia.

¿Estuvo complicado llegar a reserva?

Fue muy bueno en verdad, yo siempre estuve entrenando fuerte para poder ganarme un espacio. Estar acá no fue fácil porque realizamos una pretemporada con 30 chicos y al final quedamos 20.

¿QUÉ TE DIJO TU HERMANO RAÚL CUANDO SE ENTERÓ DE TU CONVOCATORIA?

Mi hermano está muy feliz y ya quiere que debute en Primera, y yo también quiero lo mismo; pero todo es paso a paso. Además, mi familia también está muy contenta con lo que vengo logrando.

¿QUÉ TE PIDE EL ENTRENADOR JUAN PAJUELO?

Que siempre entre concentrado a todos los partidos, que haga lo que yo sé; además, acatar las pautas que me da el ‘profe’ y las que yo siempre trato de cumplirlas.

¿TE EXIGEN MÁS EN EL EQUIPO RESERVA?

Sí, es muy exigente estar en el equipo de reserva. Por ejemplo, en menores uno trabaja más relajado, no se preocupa tanto porque al final los partidos son casi como amistosos; pero en reserva es diferente, la responsabilidad es el doble y los trabajos de entrenamiento también, ni qué decir en los partidos.

¿CUÁLES SON TUS CARACTERÍSTICAS DE JUEGO?

Soy un jugador inteligente y las oportunidades que se me aparecen las trato de convertirlas en gol. Yo soy ‘9’, pero ahora estoy jugando como extremo (por derecha), y cuando entro al área, las ocasiones de gol las trato de aprovechar.

¿ERES MEJOR QUE TU HERMANO?

Yo tengo que ser mejor que él, y eso es algo que mi propio hermano me lo ha dicho, así que voy a ser mejor que él.

ESTE CAMINO RECIÉN COMIENZA, ¿QUÉ HACES PARA NO PERDERTE EN EL TRAYECTO Y NO QUEDAR SOLO COMO UNA PROMESA?

Yo estoy muy mentalizado en lo que quiero. Además, soy un chico muy tranquilo.

¿CUÁL ES TU PRIMER OBJETIVO?

Primero quiero ser titular en reserva, pues por ahora estoy alternando en los encuentros; y de ahí llegar, poco a poco, al primer equipo. Cuando cumpla todos mis objetivos, recién querré migrar a Europa.

¿UNIVERSITARIO TIENE OPCIONES PARA CAMPEONAR?

Este equipo de la ‘U’ lo veo muy bien, creo que tenemos grandes opciones a campeonar. Además, tenemos un buen ‘9’, como lo es Germán Denis, un delantero fuerte y con mucho gol.

¿A QUÉ JUGADOR DEL ACTUAL EQUIPO ADMIRAS?

Admiro a Alejandro Hohberg. Es un gran jugador, tengo más o menos su estilo.

Ahora te vas a Arequipa, ¿Haz jugado en altura?

Sí, ya he jugado en Arequipa con el equipo de menores de la ‘U’ y me fue bien, no me chocó la altura, me adapté rápido