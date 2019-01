Héctor Chumpitaz y su reconocimiento en Chile

Héctor Chumpitaz forma parte del cuerpo técnico de Universitario de Deportes. El 'Gran Capitán' de América está en Chile con la crema y por cada calle 'mapocha' se le acercan hinchas peruanos y chilenos para tomarse un serfield o preguntarle de fútbol. Es decir, al ex zaguero de la bicolor lo reconocen y a él, le pone contento que no pase desapercibido. "Es importante que reconozcan y más en Chile que siempre fue nuestro eterno rival. Con ellos (chilenos) hemos hecho grandes partidos a nivel Selección. Ahora me toca venir con Universitario de Deportes y espero que nos vaya bien en esta gira", precisó don Héctor Chumpitaz.

Para 'Chumpi' es fundamental que Universitario se mida con rivales de mucho fuste. "La 'U' de Chile y Concepción le servirán mucho a la 'U'. Son rivales de mucha tradición y alto nivel futbolístico que jugarán Copa Libertadores y su nivel futbolístico debe ser muy bueno. Debemos estar preparados y en estos partidos de inicio de pretemporada, vale el rendimiento colectivo del equipo, el resultado quedará como una anécdota", indicó el ex zaguero central.

Por último al ser consultado por la no presencia de Juan Vargas en la crema, el popular 'Chumpi' comentó. "A mí también me dolió su salida, porque soy consciente del cariño que le tiene al equipo. Lamentablemente, no supo solucionar el tema de su peso. Hay jugadores que tienen esa tendencia de engordar rápido y eso le pasó factura. Ojalá que se pueda cobrar la revancha", concluyó..