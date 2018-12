Hansell Riojas habló sobre su futuro en Alianza Lima para el 2019

En Alianza Lima siguen pensando de cara a la Copa Libertadores y Descentralizado 2019. Es por eso que piensan mantener a algunos jugadores y este es el caso de Hansell Riojas, quien habló con EL BOCÓN sobre su situación contractual con el elenco blanquiazul.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

"Yo todavía no he renovado. Mi situación está ahí todavía en conversaciones. La idea es que me quede. Por mí parte encantado y por la de ellos (Alianza Lima) también hay esa intención, pero voy a ver unas cositas que estamos negociando", declaró Hansell Riojas a EL BOCÓN en exclusiva

Luego agregó lo siguiente:"Por ahora, en realidad no faltaría nada. Solo estoy esperando que me llamen para firmar de una vez, ya que por todo lo que pasó estos días el club Alianza por ahí que se atrasó un poco (la firma), pero estamos a la espera que se comuniquen conmigo".

Finalmente, sobre la llegada de refuerzos y la designación del profesor Miguel Ángel Russo, Hansell Riojas dijo lo siguiente: "El año comienza en unos días más y con la cantidad de nuevos jugadores que va a ver hay que hacer lo posible para acoplarnos al nuevo grupo y en cuánto al estilo del técnico acoplarnos, pero por ahora no puedo decir más cosas porque todavía no tengo nada cerrado. Cómo te digo estoy a la espera, ya en su momento podré hablar de eso"

