Jugador de Alianza Lima denuncia que su familia fue agredida en Matute (FOTO)

Un futbolista puede tener una mala actuación (al menos desde la óptica del hincha), ¿pero eso justifica que se agreda a su familia que ha asistido al estadio para alentarlo? Si la hinchada de un equipo se muestra violenta con los parientes de sus jugadores, ¿qué se puede esperar de la afición del cuadro rival?

¿A qué viene todo esto? Resulta que Hansell Riojas, defensa de Alianza Lima, denunció a través de sus redes sociales que sus familiares, quienes habían ido a presenciar el clásico contra Universitario, fueron agredidos en la tribuna occidente del estadio Matute.

"No sé quienes ch... son, pero así como tocaron a mi familia van a parar", amenazó el central desde su cuenta de Instagram. "¿Se creen los maleantes de occidente y no conocen? Ahora me van a conocer", añadió Riojas con un evidente enfado.

En otra publicación, el zaguero detalló que los agredidos fueron su padre y hermano. Se sobreentiende que los agresores serían hinchas aliancistas, pues para el clásico solo se permitió el ingreso de la afición local.