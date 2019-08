Gustavo Zevallos sobre la renovación de Kevin Quevedo: "El lunes sabremos si entra en razón"

La historia pronto llegará a su fin. Solo restan algunos días para saber si Kevin Quevedo y su agente, quien es su padre, aceptan la oferta que Alianza Lima les ha realizado para que el extremo renueve con el cuadro 'blanquiazul'.

Así lo ha confirmado el propio gerente deportivo del club íntimo, Gustavo Zevallos: "Nosotros hemos conversado en la interna de la administración. Quien ha manejado las reuniones ha sido Renzo Ratto y a más tardar el lunes sabremos si Kevin Quevedo entra en razón. De lo contrario, ya no continuaremos con las conversaciones", indicó en entrevista con El Comercio.

De otro lado, reveló la razón por la que Alianza Lima ha insistido tanto en la renovación de Quevedo: "Porque pensamos que el chico podría cambiar de opinión, pensando en que ahora está más cerca de la selección. Quizá necesite un mejor asesoramiento, no estoy en contra que su padre lo asesore, pero sería bueno que Kevin vea bien cómo es la realidad del fútbol", añadió Zevallos.

En los últimos días se especuló sobre un posible envío al equipo de Reservas en caso Kevin Quevedo no firme su renovación, pero de momento descartó esta posibilidad: "Es un tema que no hemos definido, prefiero no adelantar opinión sobre algo que aún está pendiente de resolver. Vamos a esperar la decisión de ellos", añadió Zevallos sobre el caso del extremo 'blanquiazul'.

Este fin de semana, Alianza Lima enfrentará a Cantolao en Matute y Kevin Quevedo podría reaparecer como titular en el equipo de Pablo Bengoechea.

