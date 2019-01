Gustavo Zevallos respondió a Nicolás Córdova sobre los fichajes

Una polémica surgió en los últimos días debido, especialmente, al fichaje de Alejandro Hohberg. El técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, le mandó un mensaje a Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, en conferencia de prensa.

"Nosotros queríamos a Aldair Salazar y no escuché al señor Gustavo Zevallos decir que Twenty Two lo llevó para allá en vez de traerlo para acá. Él dijo que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two. Hubiera sido oportuno que eso también lo dijera porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo era el asunto", dijo Nicolás Córdova, disparando contra el gerente de Alianza Lima.

Por ello, Gustavo Zevallos ha querido hacer una aclaración sobre el tema: "Hice simplemente un comentario a raíz del equipo que él dirige, pero tengo un respeto tremendo por él y por todos los técnicos que vienen a aportar. Este es un país que recibe de buena forma a técnicos extranjeros. Imposible que tenga problemas", indicó el gerente de Alianza Lima.

Con esto, pretende ponerle fin a la polémica en torno al fichaje de Alejandro Hohberg, por Universitario, y también a los de Aldair Salazar y José Manzaneda, por Alianza Lima, todos representados por la agencia en mención.

