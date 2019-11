Gustavo Rodas | Brilló en el fútbol peruano, decían que era mejor que Lionel Messi y ahora no le gusta el fútbol [VIDEO]

Gustavo Rodas fue visto en Argentina como uno de los jugadores que tenían una carrera prometedora en el fútbol, hasta mucho mejor que la que pensaban para Lionel Messi. Fue campeón del Sudamericano Sub-17, hizo las divisiones inferiores en Newell's Old Boys y fue el mejor jugador extranjero en el fútbol peruano, pero ya no quiere saber nada sobre el fútbol.

"La verdad, no me gusta para nada el fútbol. Tengo amigos fanáticos y les digo 'no me hables más de fútbol'. Me cuesta ir a jugar con ellos. Le escapo al fútbol. Ni siquiera lo veo por televisión. Lo único que veo es Newell's", dijo Gustavo Rodas en una entrevista con Infobae.

'Billy', como le llamaban a Gustavo Rodas, aseguró que la única forma en que volvería a jugar al fútbol es para ayudar a su familia solo si lo necesitara. Además, ya dirigió a las inferiores de un equipo en Rosario y podría dedicarse a ser entrenador.

"Me gustaría guiarlos porque a mí me pasó eso. Por tanta presión quizás el chico llega sin ganas y no quiere saber más nada con el fútbol", explicó.