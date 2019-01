Gustavo Dulanto se pronunció tras blooper que eliminó a Real Garcilaso

El defensa de Real Garcilaso, Gustavo Dulanto se pronunció luego que cometiera un terrible blooper que le costó la eliminación al elenco cusqueño de la Copa Libertadores 2019.

A través de sus redes sociales el defensa dijo: "El error fue mío y lo asumo como hombre que soy porque siempre me enseñaron a afrontar...me siento terriible por lo sucedido, pero creo que le puede pasar a cualquiera, estuve jugando con toperoles como siempre y más por lo que había llovido".

Dulanto: "No me voy a caer"

"Puteen, búrlense, hagan memes, pero no me voy a sentir mal, ni me caeré. El que me conoce sabe lo profesional que soy y que ante la adversidad siempre voy a romperme más el alma. Siempre tomo las cosas de quien viene, así que nunca me hice drama por lo que me puedan escribir", se termina de leer en la imagen publicada en su twitter.

Lee el mensaje de Dulanto

LEE ADEMÁS: