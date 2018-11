Gustavo Dulanto confirmó algo muy importante para Universitario

Gustavo Dulanto suena fuerte para volver a vestirse de crema. El popular 'Pochito' es una opción muy importante para Universitario de Deportes, equipo del cual es hincha. Sin embargo, tiene contrato hasta el 30 de diciembre con Real Garcilaso y aún no decide su futuro.

“A mi padre que es mi representante siempre lo llaman, si hubo un acercamiento de la ‘U’, conmigo no. A él lo han llamado, yo he estado hablando con la gente de Real Garcilaso, con los que tengo contrato hasta el 30", apuntó a GolPerú

También agregó: “Siempre va a ser lindo si te llaman del equipo del cual eres hincha, fue un momento emotivo cuando mi papá me dijo que me habían llamado. No obstante, en Garcilaso estoy bastante cómodo y hay algo concreto, así que solo espero si hay algo de la ‘U’”.