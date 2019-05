¿Gustavo Costas vuelve a Perú para ser el nuevo técnico de Carlos A. Mannucci?

Luego de la salida de José Soto como entrenador de Carlos A. Mannucci, en Trujillo especularon con un posible regreso de Gustavo Costas al Perú para tomar el cargo del conjunto norteño. Sin embargo, el presidente del club salió a aclarar el tema con un mensaje contundente.

"Lo de Gustavo Costas me pareció un poco hasta gracioso, porque está fuera de la realidad del club. Es un gran técnico, quién no quisiera tenerlo, pero no lo hemos llamado", indicó Raúl Lozano en entrevista con Gol Perú, descartando por completo una contratación al exentrenador de Alianza Lima.

Cabe recordar que el último club que dirigió Gustavo Costas fue Al-Fayha de la Primera División de Arabia Saudita, luego de un paso exitoso por Independiente Santa Fe de Colombia, con el que alcanzó el Torneo Finalización y disputó el título nacional.

De otro lado, habló de las características que deberá tener el próximo entrenador: "Tiene que ser una persona con la que se pueda trabajar un proyecto importante para el club y que nos devuelva la identidad. Carlos A. Mannucci no puede jugar en casa de forma defensiva y de visita tampoco puede tirarse atrás. Por el tipo de jugadores que tenemos, debemos ser un equipo que tenga la pelota y proponga", sentenció.

