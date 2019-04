​¿Gustavo Costas volvería a Alianza Lima? Esto respondió el DT

Los hinchas de Alianza Lima recuerdan con mucho cariño a Gustavo Costas, el estratega argentino sacó campeón a los 'blanquiazules' en el 2003 y 2004, por ello siempre será una posibilidad para el banquillo cuando se habla de cambios de técnico en La Victoria.

¿Costas a Alianza?

Hoy en día muchos discuten la presencia de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima debido a los malos resultados que vienen cosechando y el bajo desempeño de sus jugadores dentro del campo. Por ello, un medio local decidió contactarse con 'Garganta de Lata', quién se refirió a la posibilidad de volver al fútbol peruano para asumir las riendas íntimas nuevamente.

'En Perú me sentí muy cómodo, la gente me trató muy bien y mi hija nació ahí. No es que no volvería porque me fue bien en otro lado. Al contrario, si tengo una propuesta, la analizaría. Sé lo que le pasa a nivel futbolístico. Hablo con mucha gente del club. Ahora están mejor, porque ya no tienen tantos problemas a nivel institucional', declaró Gustavo Costas a Depor.

Eso sí, para Gustavo Costas el mal momento que vive Alianza Lima es cosa de momento y no responsabilidad única de una persona 'Tienes que saber elegir a los futbolistas, definir una forma de trabajar. A veces cuesta, cuando no tienes a los jugadores. Así esté Russo o cualquiera', agregó el experimentado DT.

