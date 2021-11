Terminó la Fase 2 de la Liga 1 y con ello la participación de Universitario de Deportes. El conjunto merengue tendrá descanso hasta el 6 de diciembre que inicia la pretemporada y Gregorio Pérez tiene todo listo para lo que se viene en el 2022. El entrenador uruguayo brindó declaraciones a El Comercio, donde sostuvo que van a la Copa Libertadores “a buscar resultados.

Las estadísticas demuestran que la Conmebol Libertadores no es el mejor campeonato para los peruanos y Pérez es consciente de ello. A pesar de ello, indicó que “eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a preparar para ser un equipo competitivo. Nosotros no vamos a ir a jugar la Libertadores para ver qué es lo que pasa. No, vamos a ir a buscar resultados. Pero yo no quiero generar ninguna expectativa. Ni ilusionar a nadie. Todos somos realistas y hay que ser sinceros todos”.

El entrenador crema sabe que ganar el máximo torneo de clubes sudamericano es complicado por lo que señaló que espera de la ‘U’ en el 2022: “El primer objetivo es salir campeón local. El segundo, paralelamente, es hacer la mejor actuación que podamos en la Copa Libertadores”.

Gregorio Pérez consiguió, en el poco tiempo desde su vuelta como directo técnico, posicionar en el tercer puesto a Universitario y, con ello, conseguir su cupo a Conmebol Libertadores. Ante ello, se le consultó al DT uruguayo en qué situación encontró a el club crema.

“Yo no puedo darte un diagnóstico sobre por qué no funcionaba. Eso no me corresponde. Pero sí encontré un equipo cabizbajo, un plantel preocupado porque no se le daban los resultados. No solo trabajamos en lo físico o táctico, también en potenciar al equipo mentalmente. Darle la confianza porque respaldo lo iban a tener. Eso fue un aliciente importante para que el jugador trabaje bien”, sostuvo Pérez.