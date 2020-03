La derrota en el clásico ante Universitario terminó con el segundo ciclo de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. Gregorio Pérez se enteró de la noticia cuando brindaba la conferencia de prensa y expresó su pesar sobre el momento que pasa Pablo, a quien dirigió en Peñarol.

“Para mí es como un hermano y me da pena lo que está pasando. No me cabe la menor duda de que en cualquier momento van a volver a dirigir acá o en otro país", indicó Gregorio Pérez.