Grave denuncia: Sport Boys habría presentado un falso documento de pago a la ADFP

La campaña de Sport Boys en este 2018 le trajo más de un dolor de cabeza a Johan Vásquez, administrador de ese club: malos resultados deportivos, deudas, problemas con la hinchada y un largo etcétera. Pero los problemas no han terminado para él.

Resulta que la institución rosada habría presentado ante la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) un falso documento de pago, lo que podría acarrear para la escuadra rosada y para su administrador severas sanciones administrativas y hasta penales.

"El club Sport Boys del Callao presentó un documento ante la ADFP que garantizaba un pago o que reflejaba un depósito de más de 150 mil soles a través de una entidad financiera del Estado. Esto fue el viernes pasado", reveló el periodista Carlos Alberto Navarro en "Exitosa Deportes".

"Hoy (ayer) estamos miércoles y el dinero supuestamente abonado no figura en la cuenta bancaria de la ADFP. En la ADFP se han comunicado con la entidad financiera y les han dicho que a la hora de revisar el voucher correspondiente este no sería original. Esto traería por consecuencia no solamente una severa sanción contra el club, sino implicancias penales contra el responsable de Sport Boys, que en este caso es Johan Vásquez", agregó.

Hasta el momento la gente de Sport Boys, y en particular Johan Vásquez, no se ha pronunciado al respecto. Tampoco nadie de la ADFP ha declarado sobre este tema.